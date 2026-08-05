В Молдове обнаружили обломки беспилотника

В районе села Веленька Кагульского района Молдовы обнаружены фрагменты беспилотника.
После предварительного исследования найденных фрагментов, конструктивных характеристик, использованных материалов, а также идентифицированных маркировок специалисты определили, что найденные обломки принадлежат беспилотнику типа «Герань-2».
Все фрагменты задокументированы и изъяты для проведения экспертиз.
Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.