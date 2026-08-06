Нападение на танкер в Аденском заливе

В 95 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден зафиксировано нападение на нефтяной танкер. Об этом заявил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

«Капитан танкера сообщил, что в непосредственной близости от судна был слышен громкий взрыв», — говорится в сообщении.

Инцидент квалифицирован как нападение. По данным UKMTO, члены экипажа не пострадали.

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы <...> смогли атаковать саудовский танкер Daisy в Аденском заливе с использованием баллистической ракеты. Операция успешно достигла своей цели <...>, судно получило повреждения и было вынуждено повернуть назад», — указал он.

Напомним, 23 июля йеменские хуситы объявили о введении морской блокады для саудовских судов и атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Спустя два дня они также заявили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.