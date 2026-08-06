В России разрешили малоэкологичный бензин

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производство, ввоз и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго России.

«На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что решение «носит временный характер» и направлено на «обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита».

«При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу. Установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой», — уверяют в Минэнерго.

Топливный кризис в России продолжается уже больше двух месяцев. Дефицит бензина на заправках возник в том числе из-за участившихся ударов украинских дронов по российским НПЗ. Из-за этого многие предприятия временно приостановили выпуск топлива.

Бензин и дизель классов «Евро-2» и «Евро-3» вредны для окружающей среды и для современных автомобилей. Содержание серы и других опасных примесей в них в разы выше, чем в современном «Евро-5».

Продажа топлива стандарта «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.