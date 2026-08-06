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Иран предупреждает страны Залива

Reuters
01:29 635

Иран предупредил государства Персидского залива, что любое новое нападение США вызовет ответные удары по энергетической инфраструктуре всего региона, пытаясь повысить цену военных действий, сообщает Reuters.

Предупреждение передано после угроз президента США Дональда Трампа 28 июля нанести удары по иранской энергосети.

Глава МИД Ирана Аракчи провел контакты с саудовскими, турецкими, катарскими и пакистанскими коллегами, призвав их убедить Трампа вернуться к дипломатии и не возобновлять удары. Эр-Рияд уже призвал Вашингтон отложить военные действия. Тегеран рассчитывает, что угрозы инфраструктуре усилят давление без полномасштабной войны.

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