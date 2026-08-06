НПЗ «Роснефти» остановился после атак ВСУ

Вооруженные силы Украины очередной атакой беспилотников приостановили работу Саратовского нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть». Обстрелы повредили производственные объекты и повлекли за собой пожары. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

НПЗ остановил работу после повреждения производственных объектов и пожаров. На предприятии мощностью около 7 млн тонн в год дроны вывели из строя единую установку первичной переработки нефти АВТ-6.

«Российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти 2 августа после того, как атака украинского беспилотника повредила производственные мощности и повлекла за собой пожары на заводе, принадлежащем крупнейшей нефтяной компании страны «Роснефть», — пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

НПЗ, ежегодно производящий более 1 млн тонн бензина и почти 2 млн тонн дизельного топлива, полностью прекратил продажу продукции на Санкт-Петербургской бирже. По оценкам источников, на ремонтные работы может уйти от двух до трех недель.

Новый пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Саратове произошел ночью 2 августа. Речь шла о минимум 15-й атаке на Саратовский НПЗ с начала полномасштабного вторжения России в Украину.