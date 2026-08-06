Самый жаркий день в Европе

По данным национальной метеорологической службы GeoSphere Austria, в городке Бад-Дойч-Альтенбург в федеральной земле Нижняя Австрия днем температура воздуха поднялась до 41,2 градуса Цельсия.

В Австрии и Словакии в среду, 5 августа, был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений.

Температура воздуха в столице Австрии Вене побила национальный рекорд уже во вторник, достигнув 41 градуса. Экстремальная жара и засуха в стране все сильнее сказываются на людях и природе. В то время как некоторые населенные пункты борются с нехваткой воды, судоходство на Дунае и других реках частично остановилось из-за низкого уровня воды. Национальная метеорологическая служба также предупредила в среду об «экстремальном тепловом стрессе» для уязвимых людей.

Рекордно высокая температура воздуха за историю наблюдений зафиксирована и в Словакии: 41,4°С. Об этом сообщил на своем сайте Словацкий гидрометеорологический институт.

«Метеорологическая станция в [населенном пункте] Каменице-над-Гроном [в южной части Словакии] зарегистрировала температуру воздуха в 41,4°С», — отмечается в сообщении.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Словакии 30 июня текущего года также в Каменице-над-Гроном. В тот день столбик термометра подскочил там до отметки 41,3°С.

Аномальная жара этим летом стоит не только в Словакии, но и других странах Центральной Европы. В Чехии, например, 156 из 170 действующих в этой республике метеостанций зарегистрировали температурные рекорды для 5 августа. В пограничных со Словакией районах термометры показали 41°С.