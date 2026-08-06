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Спецслужбы РФ планировали покушение на главу немецкого производителя беспилотников

Die Zeit
02:00 272

Российские спецслужбы планировали покушение на Стефана Туманна – главу немецкой компании Donaustahl, занимающейся производством беспилотников. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Благодаря оперативной реакции спецслужб Германии, получивших соответствующие данные от коллег из дружественных стран, покушение было сорвано. Информация об угрозе жизни Туманна поступила немецким органам в декабре 2025 г. от иностранной разведки.

Вскоре баварские стражи порядка задержали подозреваемого — украинца Сергея Н. У него изъяли мобильные телефоны и скопировали массив данных. За неимением времени на оперативный анализ информации при содержании под стражей мужчину отпустили. Последующая проверка данных обнаружила, что Сергей Н., по данным следствия, поддерживал связь с российской спецслужбой.

Также выяснилось, что он пытался следить за отцом Туманна в баварском Штарнберге, чтобы обнаружить местонахождение сына. После освобождения Сергей Н. вместе с семьей уехал в Испанию.

В Германии слежку за Туманом продолжила гражданка Румынии Алла С. Следователи описывают ее действия как неловкие и отмечают, что она не была профессиональным агентом.

С декабря 2025 по март 2026 фигуранты фотографировали и снимали на видео дом и штаб-квартиру предпринимателя, а также собирали сведения о нем в сети.

В марте 2026 г. правоохранители провели спецоперацию: Сергея Н. задержали в Испании, а Аллу С. — в Северном Рейне — Вестфалии. Весной этого года об аресте было объявлено официально. Генеральный прокурор выдвинул задержанным обвинения в агентской деятельности в пользу иностранной разведки. Адвокаты подозреваемых от комментариев СМИ отказались.

В настоящее время Стефан Туман находится под усиленной охраной. На своей странице в LinkedIn он сообщил, что временно не участвует в выставках по определенным причинам. Течение дела находится под регулярным контролем министра внутренних дел Александра Добриндта.

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