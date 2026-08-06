Трамп недоволен и требует отчета у шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп на полях заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу дефицита американского арсенала, в том числе ракет ПВО. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на двух осведомленных источников.

По их словам, Трамп посчитал, что его ввели в заблуждение по поводу количества боеприпасов. Президент считал проблему с дефицитом устраненной, добавили источники.

Хегсет перед Трампом оправдывался и возложил вину за нехватку боеприпасов и неполное информирование президента на своего заместителя Стивена Файнберга, сообщили два источника.