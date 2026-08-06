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Трамп недоволен и требует отчета у шефа Пентагона

08:53 1633

Президент США Дональд Трамп на полях заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу дефицита американского арсенала, в том числе ракет ПВО. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на двух осведомленных источников.

По их словам, Трамп посчитал, что его ввели в заблуждение по поводу количества боеприпасов. Президент считал проблему с дефицитом устраненной, добавили источники.

Хегсет перед Трампом оправдывался и возложил вину за нехватку боеприпасов и неполное информирование президента на своего заместителя Стивена Файнберга, сообщили два источника.

По словам многих официальных лиц, этот обмен репликами подчеркнул растущее разочарование Трампа в своем министре обороны, который был одним из главных сторонников военных действий против Ирана. Также в июле на слушаниях в Сенате Хегсет отказался обсуждать свои советы Трампу.

По утверждению одного из источников, нехватка управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков стала одной из причин, по которой Трамп в последние дни отказался от нанесения массированных ударов по Ирану.

Издание добавило, что хоть США и объявили о новых сделках о производстве некоторых наиболее важных боеприпасов, таких как зенитные ракеты Patriot, но сам процесс производства этих боеприпасов может занимать до двух лет. В связи с этим в ближайшее время никакого улучшения ситуации с дефицитом не предвидится.

Кроме того, один чиновник сообщил WP, что за первые недели конфликта с Ираном США использовали более 1300 тактических баллистических ракет, а запас ATACMS у Штатов практически исчерпан.

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