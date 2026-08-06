Атака украинских дронов: горит крупнейший в России НПЗ, поврежден и склад Wildberries

В Тверской области в результате атаки дронов поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, сообщил губернатор региона Виталий Королев. Он утверждает, что «незначительное» повреждение фасада логистического комплекса Wildberries произошло «в результате падения обломков беспилотника». Кроме того, в Калининском округе обломки дрона повредили несколько хозпостроек в СНТ, написал Королев. По его словам, никто нигде не пострадал. Всего в ночь на 6 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны РФ.

* * * 09:08 В ночь на 6 августа российский город Ярославль подвергся ударам дронов. По данным российских властей, Ярославль и регион «подвергаются вражеской атаке украинских БПЛА», в связи с чем в городе перекрыли «движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы». В Telegram-каналах сообщали о пролете дронов, взрывах и столбах дыма в Ярославле. Позже Astra отметила, что, согласно ее OSINT-анализу, дроны нанесли удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.