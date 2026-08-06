Атака украинских дронов: горит крупнейший в России НПЗ, поврежден и склад Wildberries

В Тверской области в результате атаки дронов поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, сообщил губернатор региона Виталий Королев.
Он утверждает, что «незначительное» повреждение фасада логистического комплекса Wildberries произошло «в результате падения обломков беспилотника».
Кроме того, в Калининском округе обломки дрона повредили несколько хозпостроек в СНТ, написал Королев. По его словам, никто нигде не пострадал.
Всего в ночь на 6 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны РФ.
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В ночь на 6 августа российский город Ярославль подвергся ударам дронов.
По данным российских властей, Ярославль и регион «подвергаются вражеской атаке украинских БПЛА», в связи с чем в городе перекрыли «движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы».
В Telegram-каналах сообщали о пролете дронов, взрывах и столбах дыма в Ярославле. Позже Astra отметила, что, согласно ее OSINT-анализу, дроны нанесли удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.
August 6, 2026
August 6, 2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром заявил, что в Ярославской области отразили «самую массовую атаку вражеских беспилотников»: силы радиоэлектронной борьбы и ПВО уничтожили 88 дронов.
В результате атаки сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены автомобили. Где именно, Евраев не уточнил. По его словам, погибших и пострадавших нет. Сильные пожары, дым от которых виден над Ярославлем, губернатор не объяснил.
6 июля ВСУ наносили удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. НПЗ «Славнефть-Янос» входит в пятерку крупнейших в России и перерабатывает порядка 15 млн тонн нефти в год. Также он снабжает топливом московский регион.