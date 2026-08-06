Без водителя, но по закону: Азербайджан запускает новую эру транспорта

Сегодня мировая конкуренция разворачивается уже не только за рынки, инвестиции или природные ресурсы – все более определяющим фактором становится способность государств своевременно интегрироваться в новую технологическую реальность с искусственным интеллектом, цифровыми платформами и автономными системами управления. Именно поэтому Азербайджан последовательно реализует долгосрочную стратегию ускоренной цифровой трансформации, рассматривая инновации не как дань моде, а как важнейший инструмент устойчивого роста, повышения качества управления и укрепления конкурентоспособности.

Создание цифровой экономики, ИИ-технологий, интеллектуальной инфраструктуры и современных транспортных систем становится составным элементом единой государственной политики. И особенно важно, что республика не ограничивается внедрением новых технологий, а заранее формирует для них современную законодательную базу – такой прагматичный и дальновидный подход позволяет Азербайджану уверенно двигаться в одном ряду с государствами, уже сегодня определяющими технологическую повестку будущего.

Очередным подтверждением этой стратегии стало создание правовой основы для применения автономных наземных транспортных средств – в рамках реализации утвержденного главой государства 27 февраля текущего года «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы» внесены поправки в законодательство, предусматривающие формирование комплексных правовых механизмов для использования автономного транспорта.

Речь не о сугубо технических изменениях в законодательство, а о гораздо более широком процессе: технологии развиваются столь стремительно, что именно нормативно-правовое регулирование зачастую становится главным фактором, определяющим скорость внедрения инноваций. Без четких правил даже самые совершенные технические решения не могут стать частью повседневной жизни, поэтому государства, рассчитывающие занять лидирующие позиции в цифровую эпоху, начинают именно с создания законодательной и институциональной базы. Азербайджан следует именно этой логике.

Документ предусматривает создание современной нормативно-правовой и институциональной основы для применения автономных технологий в наземном транспорте. Причем впервые в отечественном законодательстве появляются такие понятия, как «автономное транспортное средство», «оператор» и «центр дистанционного управления». Одновременно определены уровни автономности – высокий и полностью автоматизированный.

Это означает, что государство юридически интегрирует новые технологии в национальную транспортную систему. Закладывается фундамент для появления принципиально новой модели организации перевозок, где значительная часть процессов будет осуществляться с использованием ИИ и автоматизированных систем управления.

Особенно показательно, что законодательство сразу предусматривает весьма широкий спектр применения подобных технологий. Изменения позволят на законных основаниях эксплуатировать беспилотные автобусы, работающие на специальных маршрутах, беспилотные поезда метро, автономные грузовые транспортные средства в логистических центрах и промышленных зонах, а также дистанционно управляемые трамвайные и железнодорожные системы.

Следует также отметить, что изменения в законодательство касаются применения автономных систем не только в сфере наземного транспорта, но и в сфере судоходства и беспилотной авиации – внесены поправки в Кодекс торгового судоходства Азербайджана и в закон «Об авиации». И здесь для правового регулирования технологий, связанных с системами автономного транспорта, вводятся такие понятия, как «автономное судно», «автономный беспилотный летательный аппарат», «оператор» и «центр дистанционного управления». Эти новшества охватывают правила применения и безопасной эксплуатации автономных судов и автономных беспилотных летательных аппаратов. Другими словами, это не отдельные экспериментальные проекты, а формирование целой экосистемы интеллектуального транспорта, способной со временем изменить саму философию организации городских и промышленных перевозок.

Что касается наземного транспорта, то здесь ставка делается не только на инновационность, но и на максимальную безопасность внедрения новых технологий – автономные транспортные средства смогут эксплуатироваться исключительно после прохождения государственной регистрации и только в зонах, определенных уполномоченными органами. На первоначальном этапе предусматривается тестирование и эксплуатация беспилотных автобусов на специально выделенных полосах движения либо ограниченных маршрутах. Подобный подход полностью соответствует лучшей мировой практике, так как новые технологии адаптируются поэтапно, что позволяет оценить их эффективность, надежность и безопасность еще до масштабного внедрения.

Не менее важным элементом новой системы становится институт оператора. Несмотря на высокий уровень автоматизации, человек не исключается из процесса управления – контролировать эксплуатацию будут операторы, имеющие специальный сертификат. Даже если в самом транспортном средстве отсутствует водитель, находящийся в центре дистанционного управления, оператор сможет в режиме реального времени отслеживать работу системы и при необходимости вмешаться в процесс управления. Подобная модель – это оптимальное сочетание ИИ и человеческого контроля, минимизирующее потенциальные риски и одновременно показывающее преимущества автономных технологий. Требования предусматривают тестирование автономных транспортных средств в нормативной испытательной среде, создание специализированных центров дистанционного управления, передачу данных в государственные информационные системы в режиме реального времени, а также обязательное хранение информации не менее 6 месяцев.

Еще одно заметное нововведение – введение специального идентификационного знака «Автономное транспортное средство», благодаря которому такие машины будут четко выделяться в транспортном потоке, что повысит информированность участников дорожного движения и обеспечит дополнительные условия для безопасной эксплуатации.

Следует подчеркнуть, что Азербайджан действует в русле наиболее передовых мировых тенденций. Сегодня автономные автобусы и такси уже проходят испытания или эксплуатируются в КНР, ОАЭ и США – эти страны формируют стандарты интеллектуальной мобильности, активно используя ИИ, цифровые платформы и автономные транспортные системы. Международный опыт убедительно показывает: выигрывают те страны, которые начинают готовить законодательную, институциональную и цифровую инфраструктуру задолго до массового распространения новых технологий. Именно такой стратегический подход демонстрирует и Азербайджан. Формируя современную нормативную базу, государство фактически инвестирует в собственное технологическое будущее, в развитие инновационной экономики, в привлечение высокотехнологичных инвестиций и во внедрение решений на основе ИИ.

Именно поэтому цифровая трансформация остается одним из ключевых государственных приоритетов. Транспорт будущего в Азербайджане становится не просто предметом футуристических прогнозов, а постепенно превращается в реальность на основе современных технологий, эффективного управления и дальновидной стратегии развития.