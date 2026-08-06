МЧС потребовало привести в порядок лифты в многоэтажке

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в промышленности и при горно-рудных работах.

В этом контексте инспекторами Агентства была проведена плановая проверка лифтов в многоэтажном жилом доме, принадлежащем ООО Çarbağ и расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Алиашрафа Ализаде, дом 55A.

В ходе проверки было установлено, что лифты не соответствуют соответствующим требованиям безопасности, в связи с чем создают угрозу для жизни и здоровья людей.

С учетом изложенного эксплуатация лифтов была приостановлена, и перед ООО Çarbağ был поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений технической безопасности. Также был составлен соответствующий акт, и представителю предприятия было разъяснено, что эксплуатация лифтов станет возможной только после устранения нарушений правил, а также что ООО несет юридическую ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при эксплуатации данных устройств без соблюдения соответствующих норм.