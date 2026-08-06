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«Утечка предательских заявлений»: Трамп грозит тюрьмой

10:34 586

После публикаций СМИ о нехватке боеприпасов у американской армии президент США Дональд Трамп пригрозил тюремным заключением тем, кто «допустил утечку предательских заявлений». Соответствующее заявление он сделал в соцсети Social Truth.

Трамп заверил, что Соединенные Штаты располагают огромными запасами боеприпасов, а их производство и поставки продолжаются по мере необходимости. По его словам, оборонные компании строят в стране «беспрецедентное количество новых заводов и производственных предприятий».

«Тех, кто допустил утечку этих предательских заявлений, разыскивают. Мы будем добиваться для них длительных сроков заключения!» — написал президент США.

Накануне CNN со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона, сообщил, что за пять месяцев войны с Ираном США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. Reuters со ссылкой на собственные источники также сообщило, что армия США использовала «практически все» запасы высокоточных ракет большой дальности ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Кроме того, по словам одного из источников агентства, с начала войны США израсходовали почти половину мирового запаса крылатых ракет Tomahawk. Агентство отмечает, что не смогло независимо подтвердить эту информацию.

По данным The Washington Post, Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу дефицита американского арсенала, поскольку посчитал, что тот ввел его в заблуждение по поводу количества боеприпасов. Как сообщили два источника, Хегсет возложил вину за нехватку боеприпасов и неполное информирование президента на своего заместителя Стивена Файнберга.

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