США вновь передают Украине ценные данные: «Все любят победителей»

США вернули обмен разведданными с Украиной на прежний высокий уровень, что повысило эффективность ударов по России. Сенаторы подтвердили улучшение сотрудничества, а Белый дом подчеркнул стремление завершить войну, сообщает Politico.

Как отмечает издание, улучшение сотрудничества подтвердил высокопоставленный член Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер. По его словам, восстановленный обмен разведданными способствовал более эффективному применению Украиной дальнобойных беспилотников и ракет для ударов по территории России.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер также заявили, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в сфере разведки усилилось.

«Похоже, что так. Все любят победителей, и похоже, что Украина изменила ход событий», — заявил Корнин.

Сенатор-демократ Тим Кейн после визитов в Украину также отметил, что видит признаки значительно улучшившейся коммуникации между Киевом и Вашингтоном.

По оценке директора по открытой разведке Института изучения войны Джорджа Барроса, американские разведывательные данные значительно повысили эффективность украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а также остаются важными для систем раннего предупреждения о российских ракетных атаках.

В Белом доме не подтвердили и не опровергли расширение обмена разведывательной информацией, однако подчеркнули, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на завершении войны.

«Президент (США Дональд Трамп) хочет, чтобы эта война закончилась, чтобы бессмысленные убийства прекратились. Президент и его команда, как и прежде, привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом относительно того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения», — заявил представитель Белого дома.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в то же время отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Украина также обладает ценной разведывательной информацией о России.

«Нет никаких сомнений в том, что Украина располагает выдающимися разведывательными данными о России», — сказал он.