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Правительство «раздроблено»: трудные переговоры США и Ирана

заявил Вэнс
10:55 175

Переговоры с Ираном идут нестабильно, так как иранцы — «необычайно трудные люди», а их правительство «раздроблено», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что переговоры с Ираном требуют «сделать один шаг вперед, два назад, затем три шага вперед и один назад». «Реальность такова, что, во-первых, иранцы — необычайно трудные люди. И во-вторых, у них раздробленная система (власти)», — пояснил вице-президент США.

По его словам, часть людей в этой системе хочет окончания войны, а «некоторые сумасшедшие радикалы» хотят ее продолжения. «Наша работа состоит в том, чтобы справиться с этим и добиться наилучшего результата не только для американского народа, но и для президента Соединенных Штатов», — заключил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, поскольку не хочет убивать людей. По его словам, США были готовы совершить «крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны», но отказались от этих планов после того, как Тегеран попросил о проведении переговоров.

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