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Инфантино извинился и остался

11:17 1068

Джанни Инфантино продолжит занимать должность президента Международной федерации футбола (ФИФА), говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания руководства ФИФА в столице Марокко Рабате.

Отмечается, что генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и члены правления организации «подтвердили свою полную поддержку» Инфантино.

Sky News пишет, что встреча в Рабате продолжалась семь часов. По данным телеканала, Инфантино и Графстрем направили национальным футбольным ассоциациям письмо, в котором извинились за ошибки, совершенные во время планов по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обещаем, что они больше не повторятся», — говорится в письме. В нем при этом отмечается, что ошибкой авторы письма также считают утечку планов ФИФА в СМИ.

В конце июля стало известно, что Инфантино решил продать доли в чемпионатах мира частным инвесторам. Предполагалось, что около 20% прав получит группа частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Эта идея вызвала резкую критику национальных футбольных федераций. В официальном заявлении УЕФА, опубликованном от имени всех 55 участников, говорилось, что организация бойкотирует чемпионаты мира, если решение о продаже доли будет принято. 

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