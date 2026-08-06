Инфантино извинился и остался

Sky News пишет, что встреча в Рабате продолжалась семь часов. По данным телеканала, Инфантино и Графстрем направили национальным футбольным ассоциациям письмо, в котором извинились за ошибки, совершенные во время планов по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обещаем, что они больше не повторятся», — говорится в письме. В нем при этом отмечается, что ошибкой авторы письма также считают утечку планов ФИФА в СМИ.

В конце июля стало известно, что Инфантино решил продать доли в чемпионатах мира частным инвесторам. Предполагалось, что около 20% прав получит группа частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Эта идея вызвала резкую критику национальных футбольных федераций. В официальном заявлении УЕФА, опубликованном от имени всех 55 участников, говорилось, что организация бойкотирует чемпионаты мира, если решение о продаже доли будет принято.