USD 1.7000
EUR 1.9633
RUB 2.1023
Подписаться на уведомления
Пресс-конференция Байрамова и Сибиги. Что сказали?
Новость дня
Пресс-конференция Байрамова и Сибиги. Что сказали?

«Золотой флот» Трампа в $275 млрд

11:24 889

Инициатива американского президента Дональда Трампа по созданию «Золотого флота» США из 15 атомных линкоров типа «Трамп» может обойтись в $275 млрд до 2056 года, говорится в отчете Управления Конгресса США по бюджету.

«Общая стоимость программы Военно-морского флота по созданию новых атомных линкоров составит около $275 млрд в период с 2027 по 2056 год», — сказано в отчете.

По оценке управления, создание первого корабля типа «Трамп» обойдется примерно в $23 млрд. Остальные 14 кораблей будут стоить в среднем чуть более $18 млрд долларов. Линкоры должны создать до 2056 года.

Bloomberg отмечает, что в случае таких трат линкоры станут самыми дорогими американскими военными кораблями в истории и, возможно, вызовут дополнительный перерасход средств, что потенциально усложнит строительство других кораблей.

О планах создать «новый Золотой флот» Трамп объявил в декабре 2025 года. Президент США утверждал, что лично участвовал в разработке нового класса кораблей, названных в его честь.

Миллиард на деятельность «Азери – Чираг – Гюнешли»
Миллиард на деятельность «Азери – Чираг – Гюнешли» Отчет bp
12:51 322
Москва официально заявляет: Война надолго
Москва официально заявляет: Война надолго
12:43 768
Окончательное решение бакинского суда по жалобам граждан Армении
Окончательное решение бакинского суда по жалобам граждан Армении фото
12:31 678
Транзитная поставка в Армению через Азербайджан
Транзитная поставка в Армению через Азербайджан
12:21 472
Атака украинских дронов на российские НПЗ. Поврежден и склад Wildberries
Атака украинских дронов на российские НПЗ. Поврежден и склад Wildberries видео; обновлено 12:18
12:18 4610
Критиковала Азербайджан и проиграла. «Голос армян» уходит со сцены
Критиковала Азербайджан и проиграла. «Голос армян» уходит со сцены Сенсация в «мусульманском» штате США; все еще актуально
5 августа 2026, 17:52 6335
«Утечка предательских заявлений»: Трамп грозит тюрьмой
«Утечка предательских заявлений»: Трамп грозит тюрьмой
10:34 1744
Трамп недоволен и требует отчета у шефа Пентагона
Трамп недоволен и требует отчета у шефа Пентагона
08:53 2281
Европа встряхнула пыль с архивов. При чем тут Азербайджан?
Европа встряхнула пыль с архивов. При чем тут Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
5 августа 2026, 15:35 5752
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
5 августа 2026, 13:36 4512
Иран получил сигналы от американцев
Иран получил сигналы от американцев обновлено 00:12
00:12 10158

ЭТО ВАЖНО

Миллиард на деятельность «Азери – Чираг – Гюнешли»
Миллиард на деятельность «Азери – Чираг – Гюнешли» Отчет bp
12:51 322
Москва официально заявляет: Война надолго
Москва официально заявляет: Война надолго
12:43 768
Окончательное решение бакинского суда по жалобам граждан Армении
Окончательное решение бакинского суда по жалобам граждан Армении фото
12:31 678
Транзитная поставка в Армению через Азербайджан
Транзитная поставка в Армению через Азербайджан
12:21 472
Атака украинских дронов на российские НПЗ. Поврежден и склад Wildberries
Атака украинских дронов на российские НПЗ. Поврежден и склад Wildberries видео; обновлено 12:18
12:18 4610
Критиковала Азербайджан и проиграла. «Голос армян» уходит со сцены
Критиковала Азербайджан и проиграла. «Голос армян» уходит со сцены Сенсация в «мусульманском» штате США; все еще актуально
5 августа 2026, 17:52 6335
«Утечка предательских заявлений»: Трамп грозит тюрьмой
«Утечка предательских заявлений»: Трамп грозит тюрьмой
10:34 1744
Трамп недоволен и требует отчета у шефа Пентагона
Трамп недоволен и требует отчета у шефа Пентагона
08:53 2281
Европа встряхнула пыль с архивов. При чем тут Азербайджан?
Европа встряхнула пыль с архивов. При чем тут Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
5 августа 2026, 15:35 5752
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
5 августа 2026, 13:36 4512
Иран получил сигналы от американцев
Иран получил сигналы от американцев обновлено 00:12
00:12 10158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться