«Золотой флот» Трампа в $275 млрд

Инициатива американского президента Дональда Трампа по созданию «Золотого флота» США из 15 атомных линкоров типа «Трамп» может обойтись в $275 млрд до 2056 года, говорится в отчете Управления Конгресса США по бюджету.

«Общая стоимость программы Военно-морского флота по созданию новых атомных линкоров составит около $275 млрд в период с 2027 по 2056 год», — сказано в отчете.

По оценке управления, создание первого корабля типа «Трамп» обойдется примерно в $23 млрд. Остальные 14 кораблей будут стоить в среднем чуть более $18 млрд долларов. Линкоры должны создать до 2056 года.

Bloomberg отмечает, что в случае таких трат линкоры станут самыми дорогими американскими военными кораблями в истории и, возможно, вызовут дополнительный перерасход средств, что потенциально усложнит строительство других кораблей.

О планах создать «новый Золотой флот» Трамп объявил в декабре 2025 года. Президент США утверждал, что лично участвовал в разработке нового класса кораблей, названных в его честь.