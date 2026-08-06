Ситуация на северном въезде в Баку улучшилась без проведения дорог

В столичной агломерации продолжаются работы по реорганизации дорожного движения, которые становятся эффективным дополнением к крупномасштабным проектам в рамках утвержденной президентом Азербайджана госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

Часть работ касается не только строящейся или же реконструируемой инфраструктуры, но и уже давно функционирующих участков, будь то в историческом центре или на окраине города. Все предложения о реорганизации движения изначально проходят симуляцию на «цифровом двойнике» Баку - при помощи этой платформы специалисты Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта анализируют текущую ситуацию и возможные сценарии при изменениях. После обсуждений и согласования с участием представителей соответствующих структур проект утверждается в Транспортном координационном совете.

В этом смысле заслуживают особого внимания три значимых с точки зрения реализации упомянутой госпрограммы проекта, охватывающие северный въезд в столицу, генерирующий интенсивный трафик.

Упорядоченное движение и новые светофоры на «Шамахинке»

Внесенные AYNA изменения в организацию движения на называемом «Шамахинкой» участке Московского проспекта решили сразу несколько критических проблем этой «пробочной» точки Баку. Устранено «бутылочное горлышко» на участке улицы 20 Января, первая проезжая часть которой стала односторонней, а вторая приняла на себя поток в обратном направлении и теперь задействована полноценно – здесь ликвидирована незаконная парковка и установлены светофоры на пересечении с проспектом. Уменьшился «ножничный» эффект на Московском проспекте, где автомобили из зон разворота массово вклинивались в его плотный основной поток, прежде регулируемый только лишь знаками приоритета: теперь на разворотах установлены светофоры, что значительно увеличило пропускную способность «Шамахинки».