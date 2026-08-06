Ситуация на северном въезде в Баку улучшилась без проведения дорог

В столичной агломерации продолжаются работы по реорганизации дорожного движения, которые становятся эффективным дополнением к крупномасштабным проектам в рамках утвержденной президентом Азербайджана госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы.
Часть работ касается не только строящейся или же реконструируемой инфраструктуры, но и уже давно функционирующих участков, будь то в историческом центре или на окраине города. Все предложения о реорганизации движения изначально проходят симуляцию на «цифровом двойнике» Баку - при помощи этой платформы специалисты Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта анализируют текущую ситуацию и возможные сценарии при изменениях. После обсуждений и согласования с участием представителей соответствующих структур проект утверждается в Транспортном координационном совете.
В этом смысле заслуживают особого внимания три значимых с точки зрения реализации упомянутой госпрограммы проекта, охватывающие северный въезд в столицу, генерирующий интенсивный трафик.
Упорядоченное движение и новые светофоры на «Шамахинке»
Внесенные AYNA изменения в организацию движения на называемом «Шамахинкой» участке Московского проспекта решили сразу несколько критических проблем этой «пробочной» точки Баку. Устранено «бутылочное горлышко» на участке улицы 20 Января, первая проезжая часть которой стала односторонней, а вторая приняла на себя поток в обратном направлении и теперь задействована полноценно – здесь ликвидирована незаконная парковка и установлены светофоры на пересечении с проспектом. Уменьшился «ножничный» эффект на Московском проспекте, где автомобили из зон разворота массово вклинивались в его плотный основной поток, прежде регулируемый только лишь знаками приоритета: теперь на разворотах установлены светофоры, что значительно увеличило пропускную способность «Шамахинки».
Открытие полноценного движения на второй проезжей части улицы 20 Января, ликвидация стихийной парковки и новые светофоры увеличили пропускную способность «Шамахинки»
Облегчение для водителей – теперь зигзаги не нужны
Еще одной проблемной зоной на северном въезде в город было пересечение улицы Абдулвахаба Саламзаде с Тбилисским проспектом, где водителям, едущим вдоль моста и желающим попасть на проспект Зии Бунъядова или к станции метро «20 Января», приходилось «чертить» зигзаги, поворачивая на Тбилисский проспект, чтобы затем развернуться: этот излишний пробег и вынужденные перестроения вызывали чрезмерное скопление автомобилей и заторы. Теперь проблема решена - демонтаж разделительного островка на перекрестке и прямой выезд с улицы А.Саламзаде в сторону проспекта З.Бунъядова и круга «20 Января» облегчили жизнь и водителям, и пешеходам: перекресток регулируется светофорами, а интенсивность движения повысилась.
«Полосы-карманы» для разворота, новые светофоры на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Г.Алиева и регулируемые пешеходные переходы устранили конфликтные точки
Необходимо отметить, что на регулирование трафика в этом направлении значительно повлияют и другие проекты - как уже реализованный на перекрестке улиц Рашида Исмаилова и Яхьи Гусейнова в поселке Баладжары, так и планируемые изменения на территории Хырдаланского круга и на улице Измир.