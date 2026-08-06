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Пашинян поставил точку в деле ЭСА Карапетяна

11:35 820

Компания «Электрические сети Армении» (ЭСА) после завершения процесса национализации будет передана под концессионное управление, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В случае с ЭСА мы концептуально определили: это будет государственная собственность, которая будет передана лицензированной компании на управление - это ясно», - сказал Пашинян.

В июне 2025 года Самвела Карапетяна - президента и основателя группы компаний «Ташир», в которую входит ЗАО «Электрические сети Армении», обеспечивающее передачу и распределение электроэнергии в стране, - задержали силовики по обвинению в публичных призывах к захвату власти. 18 января бизнесмена перевели под домашний арест.

После задержания Карапетяна Пашинян не исключил возможности национализации ЭСА. 3 июля 2025 года во втором и окончательном чтении был принят соответствующий закон, 18 июля был запущен процесс национализации и назначен новый временный управляющий. 12 марта 2026 года Конституционный суд признал правомерными законы, позволяющие национализировать ЭСА.

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