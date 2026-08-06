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«Драматическое падение» товарооборота между Арменией и Россией

заявили в Москве
11:44 894

Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

«В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя - порядка $12 млрд. В прошлом году он упал до $8 млрд. В этом году идет очень драматическое падение товарооборота, примерно до двух третей относительно показателей 2025 года», - цитирует Интерфакс Оверчука.

По его словам, складывается такая ситуация, что показатели будут сокращаться и далее: «Ситуация, которая сейчас развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируема. Мы в течение последних лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности - риски сокращения товарооборота».

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