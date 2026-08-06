Трагедия в Тертере

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Н. Нариманова в городе Тертере.

«В связи с поступившим сообщением к месту происшествия были незамедлительно направлены силы Тертерской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 112 кв. м. В результате пожара сгорели горючие конструкции дома на площади 65 кв. м. При осмотре места происшествия были обнаружены тела Самедова Аскера Вели оглы, 1941 года рождения, и Самедовой Адили Солтан кызы, 1954 года рождения. Оставшаяся часть дома была защищена от огня», — сообщили в МЧС.

Соответствующие органы начали расследование.