США на Южном Кавказе. Четыре шага к миру и обязательства Армении

8 августа исполнится год со дня парафирования текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в присутствии президента Дональда Трампа, а также подписания соглашения TRIPP об открытии Зангезурского коридора. После исторических вашингтонских соглашений стороны предприняли ряд важных шагов для обеспечения реального мира, включая разрешение Азербайджаном транзитных грузов через свою территорию в Армению, а позже и начало поставок топлива в эту страну. Хотя подписание мирного соглашения еще не состоялось из-за известных проблем с армянской конституцией, стороны подтверждают, что в регионе формируется реальный мир.

Бренда Шаффер, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета в Вашингтоне и преподаватель Военно-морской аспирантуры США, в статье, опубликованной в аналитическом издании RealClearWorld (RCW) по случаю приближения первой годовщины подписания соглашений в Белом доме, пишет, что за это время стороны не только придерживались достигнутых договоренностей, но и установили прямые отношения друг с другом и начали торговлю. По ее мнению, США должны предпринять ряд шагов для сохранения достигнутого мира. «Постоянное личное участие Трампа помогло сохранить мир. Но поскольку Москва и Тегеран не отказались от попыток его сорвать, Вашингтону нужен план по защите того, что он сам создал», - пишет Шаффер. Как отмечает автор, Южный Кавказ расположен в одном из важнейших геополитических узлов мира, на стыке России, Ирана и Турции. Он также является источником энергии, позволяющим обойти морские узкие места, такие как Ормузский пролив и Красное море. Надежный транзит через регион предоставляет государствам Центральной Азии альтернативу зависимости от Китая и России. Треть населения Ирана составляют этнические азербайджанцы, поэтому события на Южном Кавказе оказывают влияние на внутреннюю политику Ирана. А когда во время недавней войны были закрыты иранские воздушные пути, коридор Южного Кавказа стал важнейшей воздушной артерией, соединяющей восток и запад. Далее американский аналитик пишет, что соглашение по TRIPP знаменует возвращение Америки в регион, и всего за один год мирный процесс принес реальные результаты. Перемирие соблюдается, переговоры по делимитации границ продвинулись, контакты между армянами и азербайджанцами участились, а торговля выросла. Азербайджан поставляет Армении топливо. Ереван и Баку обсуждают торговлю газом и соединение своих электросетей, а строительство TRIPP продвигается вперед.

«Все это не означает, что Вашингтон может объявить о победе. У России и Ирана, возможно, больше нет ресурсов для развития региона, но у них остаются средства для его разрушения. Более трети недавно избранных членов армянского парламента поддерживают Москву, а российские войска и базы остаются на армянской территории. Выявление и противодействие этим попыткам дестабилизации должно быть постоянной задачей для Вашингтона, а не формальностью», - пишет автор. Шаффер считает, что четыре шага помогут закрепить достижения TRIPP. Во-первых, объединенная армяно-азербайджанская парламентская делегация могла бы отправиться в Вашингтон, чтобы проинформировать Конгресс о мирном процессе и заручиться двухпартийной поддержкой для его продолжения. Во-вторых, энергетическую составляющую соглашения следует расширить. Кризис в Ормузском проливе напомнил о том, что диверсификация географии энергоснабжения — это вопрос стратегической необходимости, а не только экономической целесообразности. Мирный процесс создает возможности для увеличения разработки и экспорта каспийской нефти и газа на мировые рынки, компенсируя потери поставок в других регионах. Белый дом должен возглавить этот процесс так же, как это было в 1990-х годах, когда американская дипломатия помогла впервые наладить энергоснабжение Каспийского региона. Инициатива «Три моря», связывающая Центральную и Восточную Европу в области энергетики и инфраструктуры, должна превратиться в инициативу «Четыре моря», включающую Каспийское море.