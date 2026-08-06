Транзитная поставка в Армению через Азербайджан

Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлена очередная транзитная поставка.

Сегодня со станции Баладжары были отправлены 14 вагонов с пшеницей общим весом 979 тонн.

Отметим, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 36 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 414 тонн угля и 67 тысяч тонн древесины.

Также на сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.