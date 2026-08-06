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Окончательное решение бакинского суда по жалобам граждан Армении

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12:31 690

В Бакинском апелляционном суде 6 августа продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военные преступления, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и многочисленные другие преступления.

На судебном заседании, прошедшем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья – Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых велось апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют (армянский и русский), а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение – начальник отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Аббас Аббаслы и прокуроры отдела того же управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова. В заседании в качестве наблюдателей участвовали представители Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

На суде было оглашено решение суда по апелляционным жалобам обвиняемых лиц.

В судебном решении отмечается, что приговор Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года по уголовному делу в отношении Арутюняна Араика Владимири, Саакяна Бако Сааки, Бабаяна Давида Клими, Мнацаканяна Левона Генрихи, Гукасяна Аркадия Аршавири, Манукяна Давида Азати, Ишханяна Давита Рубени, Бабаяна Мадата Аракели, Пашаяна Меликсета Владимири, Мартиросяна Гарика Григори, Казаряна Эрика Роберти, Бегларяна Василия Ивани, Балаяна Левона Ромики, Алавердяна Давида Нельсони и Степаняна Гургена Гомери оставлен без изменений.

Напомним, согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению, Аркадий Гукасян и Бако Саакян – к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян – 19 годам лишения свободы, Гарик Мартиросян – 18 годам лишения свободы, Давид Алавердян и Левон Балаян – 16 годам лишения свободы, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян – 15 годам лишения свободы.

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