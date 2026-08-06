Экс-послу Украины в США избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен ($134,4 тыс.) для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Об этом сообщает «Суспільне» из зала суда.

Кроме того, по решению суда Стефанишина обязана являться по вызову детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечения матери.

Ранее СМИ писали, что Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ее увольнении с должности посла в США.

Впоследствии Стефанишина заявила, что сама приняла решение уйти с поста.