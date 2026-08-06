Москва официально заявляет: Война надолго

Европа в ближайшей перспективе «не позволит прекратить» российско-украинскую войну, а Москве «нужно быть готовой к продолжительному противостоянию». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, западные страны «сделали ставку на продолжение войны и отвергают варианты политического решения ситуации». Он утверждает, что «любые попытки добиться договоренностей сталкиваются с сопротивлением европейских государств».

«Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования. Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», – заявил Мирошник.