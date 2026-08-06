Миллиард на деятельность «Азери – Чираг – Гюнешли»

Согласно отчету BP об итогах деятельности компании в Азербайджане за прошлый год, около 268 млн долларов из указанной суммы составили операционные расходы, а 733 млн долларов — капитальные затраты.

В первом полугодии 2026 года на деятельность в рамках блока месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) было израсходовано немногим более 1 млрд долларов.

«Обработка данных, полученных в 2025 году в рамках программы высокоточных четырехмерных (4D) сейсмических исследований с использованием донных узлов на месторождении АЧГ, была завершена в первой половине текущего года», — говорится в отчете.

В рамках программы подводных технических работ продолжались операции на ряде скважин в районе «Глубоководный Гюнешли». В частности, работы были успешно завершены на пяти скважинах, в настоящее время они продолжаются на шестой.

Работы по проекту расширения газовых мощностей «Центрального Азери» (CAGE), реализуемые на одноименной платформе, в первом полугодии продолжались в соответствии с планом. В рамках проекта четыре действующих газонагнетательных компрессора на платформе были капитально модернизированы путем замены внутренних роторных блоков и вспомогательных компонентов. Все работы были выполнены с соблюдением мер безопасности и с опережением графика, без остановки добычи и необходимости дополнительного сжигания газа на факеле.

Проект CAGE направлен на увеличение мощности обратной закачки газа в пласты на платформе «Центральный Азери» и призван содействовать максимальному повышению нефтеотдачи действующих скважин. Реализация проекта началась в январе 2026 года. Другие предусмотренные проектом модификации будут выполнены в августе в ходе плановых профилактических работ на платформе «Центральный Азери». После завершения всех оставшихся работ проект планируется сдать в сентябре текущего года.

«В первом полугодии 2026 года стабильная добыча на АЧГ продолжалась безопасно и надежно. Среднесуточная добыча с платформ Чираг — 19 300 баррелей, Центральный Азери — 88 000, Западный Азери — 73 300, Восточный Азери — 45 000, Глубоководный Гюнешли — 47 000, Западный Чираг — 24 000 и ACE — 26 400 баррелей — составила в общей сложности 323 тыс. баррелей. За первые шесть месяцев было добыто около 59 млн баррелей, или 8 млн тонн нефти», — отмечается в сообщении.

По состоянию на конец июня на АЧГ эксплуатировались в общей сложности 150 нефтедобывающих скважин, 51 водонагнетательная и 11 газонагнетательных скважин.

Кроме того, в первом полугодии на АЧГ были пробурены и завершены семь нефтедобывающих, три водонагнетательных и две газонагнетательные скважины.

Одна из них — нефтедобывающая скважина C44, пробуренная с платформы «Западный Азери» и успешно сданная в эксплуатацию, — стала первой многоствольной скважиной, когда-либо пробуренной на Каспии, и знаменательным достижением для проекта АЧГ. Бурение и завершение скважины были выполнены с высокими показателями как по срокам, так и по безопасности труда. В результате скважина была сдана в эксплуатацию полностью безопасно, на месяц раньше запланированного срока и со значительным опережением графика.

«Успешное применение технологии многоствольных скважин на АЧГ является важным шагом в направлении максимального повышения нефтеотдачи этого зрелого месторождения и обеспечения долгосрочной устойчивости добычи», — подчеркивается в отчете.