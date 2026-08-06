«Отдай череп!»: у Парижа требуют вернуть артефакты

Гвинея официально потребовала от Франции возвращения черепов героя борьбы против колониальной экспансии Парижа Бокара Биро и трех его соратников. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на министра культуры, туризма и ремесел Гвинейской Республики Муссу Моиза Силлу.

Бокар Биро был последним альмами (политическим и религиозным главой) теократического государства Фута-Джаллон, которое существовало на территории нынешней Гвинеи и было одним из последних, оказывавших сопротивление французским колонизаторам. После поражения его войск в сражении с захватчиками в 1896 году Биро был схвачен и обезглавлен, а его череп был вывезен во Францию.

Гвинея потребовала от Парижа возвращения черепов Биро и его сподвижников после недавнего получения подтверждения, что они по-прежнему остаются на территории Франции.

Недавно Конакри (столица Гвинеи – ред.) добилась от Парижа возврата личных документов Самори Туре — также одного из лидеров антиколониального сопротивления и предка первого президента независимой Гвинеи Ахмеда Секу Туре.

В сентябре прошлого года по требованию Мадагаскара Франция вернула Антананариву малагасийские артефакты и череп короля Туэры — правителя этнической группы сакалава, убитого французскими колонизаторами в 1897 году.