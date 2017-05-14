Подписаться на уведомления
 

Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Ситуация с потасовками представителей азербайджанского и армянского землячеств на крупнейшей в году акции памяти «Бессмертный полк» у российского участника акции вызывает резкое неприятие и непонимание», - заявил haqqin.az известный российский политолог Александр Асафов.

Александр Асафов

А.Асафов возмущен тем, что эта исключающая любой политический подтекст мирная, немилитаристская акция, объединяющая людей разных национальностей и разных убеждений, порой с диаметрально противоположным отношением к власти, к сожалению, используется не в меру ретивыми активистами для очередной эскалации напряженности по болевым точкам.

«Что характерно, для россиянина эти точки неочевидны, так как находятся не внутри Российской Федерации, и для любого человека, не включенного в международный контекст за пределами интересов России (Сирия, Донбасс, Украина, геополитическое противостояние по вектору Россия - объединенный Запад), подобные проявления политического хулиганства на акции памяти оскорбительны. Впрочем, для азербайджанцев и армян, проживающих в России постоянно, этот конфликт так же не является первостепенным, так как на бытовом уровне не возникает обострений, взаимных претензий и массовых драк, есть достаточно длительная история мирного сосуществования.

В случившихся столкновениях азербайджанцев и армян на шествии «Бессмертный Полк» виноваты все. Полицейские в том, что не смогли предотвратить развертывание провокационных флагов, армянские активисты – в том, что вынесли свою декларационную позицию на общую неполитическую акцию, сознательно провоцируя своих оппонентов, азербайджанские активисты – в том, что попытались решить вопрос силовым путем, не привлекая полицию», - уверен  он.

Как отметил политолог, в новейшее время, с учетом большого количества политических и околополитических провокаций на всех без исключения массовых мероприятиях, российская полиция научилась более-менее четко и быстро реагировать на провокации, которые могут привести к осложнению ситуации.

«Надо отметить, что попытка превращения массовой акции в другой стране в трибуну для декларации своей политической позиции - это использование недопустимых и исключительно провокационных методов в надежде на широкое освещение в прессе и привлечение внимания к проблематике.

Полицейское начальство формально разрешило участие в шествии с национальными флагами других стран, уроженцы которых воевали в Великой Отечественной войне, но рядовые полицейские не могут и не должны разбираться в нюансах проблематики исторических территориальных споров других суверенных стран, а равно и в геральдике и вексиллологии (науки о флагах). Их задача – вовремя оценить ситуацию и прекратить провокацию. То, что на это событие не последовало сколько-нибудь внятно оформленной реакции официальных политических лиц РФ, также говорит о том, что для внутренней российской повестки – «Бессмертный полк» крайне важен как объединительный фактор, являющийся одним из центральных мест идеологии общества, дань памяти и уважение к истории. И любые попытки паразитировать на этом недопустимы и должны оставаться вне медийного и политического контекста.

Что касается последствий, то применения статей, связанных с разжиганием межнациональной розни, поддержкой сепаратизма или иных «экстремистских» статей, тут не будет. Участники этой неприятной провокации получат наказание за «хулиганство» и «нарушение общественного порядка», - полагает А.Асафов.

Необходимо осознавать, что подобные ситуации не ведут к скорому решению напряженности в конфликте, а лишь способствуют его эскалации. «Безусловно, конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть решен политически, а не языком улицы, войны или провокации», - убежден политолог.

3222 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
15 Май 25° / 14°
16 Май 20° / 12°
17 Май 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

«Мы не чувствуем своей нужности для Азербайджана» Откровенный разговор с депутатом Эльгизом Гаджиевым
Авторитетное издание США отказалось публиковать статью против Азербайджана
Глава Европола предупреждает о новой волне хакерских атак
Эпидемия холеры в Йемене: десятки умерших
Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс
ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Баку
Минобороны России о пуске ракеты Ким Чен Ына обновлено 14:50
В Баку соседи порезали друг друга из-за Wi-Fi фото; видео
Теперь у Азербайджана проблемы в Албании Новые подробности
Путин сыграл на рояле в Пекине видео
Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем фото
Макрон вступил в должность президента Франции
ДТП в Сальяне: есть пострадавший фото
Китай вырывается в мировые лидеры наш комментарий
«Из МНБ меньше чем за 50 штук никого не отпускали» haqqin.az из зала суда
Проститутки ограбили турка в Баку фото; видео
России придется и одевать армянских военных
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Министр Азад Рагимов посоветовал обратиться «на один этаж наверх» австрийская спортсменка требует компенсации
Все 10 азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал Haqqin.az с полей Исламиады
Трамп обеспечил безопасность Грузии haqqin.az из Тбилиси
Напряженность между Израилем и Иорданией
Армяне воюют за Асада, а азербайджанцы - против оценка эксперта
Индия бойкотирует пекинский форум
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться