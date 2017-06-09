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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички

 

В Москве попала под электричку и погибла внучка Никиты Хрущева Юлия. Как стало известно из источника в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла в результате наезда поезда Внуково — Москва на станции "Солнечная".

В пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточняя подробностей. В справочной службе столичной скорой помощи подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом, передает ТАСС.

 "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла", — сообщили там.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева — сына будущего советского руководителя Никиты Сергеевича Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил девочку, так что она была еще и его приемной дочерью. 

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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
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