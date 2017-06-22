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Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»

 

Армения в очередной раз применила боевые БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, на линии фронта Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевые беспилотные летательные аппараты против подразделений Вооруженных сил Азербайджана. Из-за своего низкого качества примененные БПЛА не смогли нанести вреда подразделениям Вооруженных сил Азербайджана.

Министерство обороны предупреждает, что адекватные ответные действия будут сокрушительными для противника.

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Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
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