Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»

Армения в очередной раз применила боевые БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, на линии фронта Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевые беспилотные летательные аппараты против подразделений Вооруженных сил Азербайджана. Из-за своего низкого качества примененные БПЛА не смогли нанести вреда подразделениям Вооруженных сил Азербайджана.

Министерство обороны предупреждает, что адекватные ответные действия будут сокрушительными для противника.