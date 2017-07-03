«Я не одобряю ереванские выступления некоторых дагестанцев»

«У каждого человека должна быть своя голова на плечах. Конечно, если обработать каких-то людей и что-то им пообещать, то в угоду заказчику они могут пойти и против своей совести. С другой стороны, сколько людей, столько и мнений. Кто-то сочувствует Азербайджану, у кого-то имеются родственники — представители армянской национальности, и потому относятся к карабахскому конфликту соответственно. Но лично я не одобряю выступления некоторых дагестанцев в Ереване». Об этом в беседе с haqqin.az заявил доктор исторических наук профессор Дагестанского государственного университета Хаджи Мурад Доного.

Так ученый прокомментировал тот факт, что армянская сторона, используя националистические лозунги, пытается привлечь на свою сторону некоторых представителей интеллигенции Дагестана. И многие из них, кстати, уже выступали в Ереване.

Отметим, что антиазербайджанские выступления дагестанских экспертов в столице Армении происходят достаточно часто. Так, в конце прошлого года в Ереване состоялась конференция «Иран и Кавказ: 20 лет», где обсуждались вопросы истории Азербайджана. В ней принимали участие, в частности, российские ученые, в том числе антиазербайджанский деятель Шахбан Хапизов, известный под псевдонимом Марко Шахбанов. Долгое время в интернет-ресурсах он занимается разжиганием межнациональной розни, клеветой в адрес азербайджанского государства. Тема его доклада была обозначена так: «Черкесы» или аварцы Ирана: исторический экскурс и современное положение». Кстати, одна из секций конференции в Ереване была посвящена проблемам талышей Азербайджана и Ирана.

Все тот же Хапизов в своей диссертации «Поселенческая культура дагестанцев Цора в контексте этнокультурной истории (XVIII-ХХI века)», выполненной в отделе «Народы Кавказа» Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН (заведующий – член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов), грубо исказил историю Азербайджана. К нашей стране автор предъявил и территориальные претензии.