Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки

«В преддверии встречи «Большой двадцатки» такие действия карабахских сепаратистов можно расценивать только как откровенно провокационные, ценой которых стали жизни невинных мирных граждан, в том числе и ребенка». Об этом говорится в заявлении российского депутата Дмитрия Савельева в связи с обстрелом вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района.

«Этот факт должен получить соответствующую оценку у международного сообщества, которое должно увеличить количество прилагаемых усилий для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Нормы международного права должны заработать на раздираемой военными акциями земле, территориальную целостность Азербайджана необходимо восстановить в самые кратчайшие сроки», — сказал депутат.