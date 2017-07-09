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Ильхам Алиев в Турции фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с визитом в Турцию для участия в 22-ом Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, сообщает официальный сайт главы государства.

В Стамбульском Международном аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства приветствовал солдат почетного караула.

Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.

 

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Ильхам Алиев в Турции
Ильхам Алиев в Турции фото
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