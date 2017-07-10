Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества

На встрече президента Ильхама Алиева с президентом Турции Р.Т. Эрдоганом было подчеркнуто успешное развитие турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений, отмечен высокий уровень связей в политической, экономической и других сферах, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением в Турции 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

В ходе беседы было отмечено успешное выполнение проектов стратегического значения в энергетической сфере между странами, в частности, с удовлетворением подчеркнуто, что проект TANAP завершится в будущем году.

Кроме этого, Ильхам Алиев и Р.Т. Эрдоган обсудили углубление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией..

На встрече были обсуждены вопросы урегулирования карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал президента Турции о последних армянских провокациях и военных преступлениях на линии соприкосновения войск. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом.

* * *22:08

Сегодня вечером в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, президент Турции приветствовал главу азербайджанского государства.

Главы двух стран сфотографировались и побеседовали за ужином.