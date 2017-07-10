Подписаться на уведомления
 

Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества фото; обновлено 01:05

 

На встрече президента Ильхама Алиева с президентом Турции Р.Т. Эрдоганом было подчеркнуто успешное развитие турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений, отмечен высокий уровень связей в политической, экономической и других сферах, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением в Турции 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

В ходе беседы было отмечено успешное выполнение проектов стратегического значения в энергетической сфере между странами, в частности, с удовлетворением подчеркнуто, что проект TANAP завершится в будущем году.

Кроме этого, Ильхам Алиев и Р.Т. Эрдоган обсудили углубление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией..

На встрече были обсуждены вопросы урегулирования карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал президента Турции о последних армянских провокациях и военных преступлениях на линии соприкосновения войск. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом.

*  *  *22:08

Сегодня вечером в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, президент Турции приветствовал главу азербайджанского государства.

Главы двух стран сфотографировались и побеседовали за ужином.

 

4517 просмотров


Старости
Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества
Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества фото; обновлено 01:05
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
11 Июл 29° / 22°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Азербайджанские барабанщики разбудили Астану
В Украине стреляют в азербайджанцев есть погибший и раненые
Стрельба в США: есть убитый и раненые
Россия может отозвать постоянного представителя при НАТО
Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества фото; обновлено 01:05
Додон: "Молдавия никогда не будет антироссийской"
Путин доволен первой встречей с Трампом заявление Кремля
ПА ОБСЕ призвала Баку и Ереван начать переговоры
Призер «Джиро Д'Италия» сменил пол
Ариф Гаджилы призвал Эрдогана освободить Карабах Без комментариев
Ильхам Алиев поздравил азербайджанских дипломатов фото
Тиллерсон и Чавушоглу обсудили Сирию и Катар
Экс-глава ЦРУ: «Трамп уступил Путину»
1,6 миллиона человек вышли на митинг оппозиции в Стамбуле обновлено 20:55
Немецкие военные начали покидать авиабазу в Турции
Армения раскрывает объятия НАТО реакция российских экспертов
ATV + нервы телезрителей наша реплика
Еще один известный армянин мечтает приехать в Баку: «Это легендарный город»
Виртуальная экономика одного Бутерина догнала Азербайджан
Когда спецслужбы занимаются мебельщиками и бухгалтерами haqqin.az из зала суда
Акция протеста азербайджанцев перед посольством Армении в Лондоне фото
Постпред США: "Мы никогда не будем доверять России"
Завтра в Баку будет облачно
Иранский депутат: «Наш МИД игнорирует преступления Армении»
Трамп: «Настало время двигаться вперед в сотрудничестве с Россией»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться