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600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе SOS! фото

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Средняя школа N1 в селе Джавад Сабирабадского района носит имя шехида карабахской войны Теймура Мамедова, где он когда-то учился. Ребята в этой школе знают, что их односельчанин – герой войны сидел за теми же партами, в том же школьном дворе играл с одноклассниками в футбол и стараются быть достойными имени шехида, брать с него пример.

Но заниматься в этой школе, вернее, в здании этого учебного заведения с каждым днем все сложнее и даже опаснее. Оно практически разрушается – штукатурка осыпалась, от стен и потолка отваливаются куски, полы прогнили.

В 2013 году отец шехида Ахмед Мамедов обратился в МЧС с просьбой спасти школу, названную в память о его сыне. Однако в командировочном удостоверении прибывших в район для осмотра аварийного здания инспекторов МЧС  Сабирабадская школа в селе Джавад была почему-то отмечена как Джалилабадская школа села Джаван. Тем не менее инспекторы проверили состояние здания и сделали заключение о необходимости немедленного капитального ремонта.

С тех пор минуло четыре года, но никакого ремонта сельчане и их дети так и не дождались. Здание школы за эти годы совсем покосилось, а внутри полностью обвалились лестницы, как от бомбежки, вылетело несколько оконных рам, а туалеты вообще заколотили, поскольку из-за ветхости труб использовать их невозможно. В общем и порог-то такого здания переступать страшно, а ведь там учатся почти 600 ребятишек.

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600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе
600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе SOS! фото
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