Стрельба у отеля в Баку

Возле одного из отелей в Абшеронском районе произошел конфликт между водителем автомобиля «Лексус» без государственных номерных знаков и сотрудником охраны.

Как сообщает пресс-служба МВД, водитель «Лексуса», после того как покинул место происшествия, через 15-20 минут вновь вернулся туда и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилю «Тойота».

В результате проведенных сотрудниками Управления полиции Абшеронского района следственно-оперативных мероприятий задержан водитель «Лексуса» Рамиль Мирзоев. У него изъято охотничье ружье марки «Стогер».

Ведется расследование.