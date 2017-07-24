Популярный российский певец Бахтияр Алиев: «С диаспорой совместных дел не имеем»

Bahh Tee (Бахтияр Алиев) – известный российский певец и автор песен, набирающий многомиллионные просмотры клипов, работающий с ТОП-артистами, только что вернулся в Москву из Баку, где снимал очередной клип, который вновь послужит узнаваемости Азербайджана в мире, как это уже было с песней «Сбежим в Баку», сочиненной Bahh Tee.

Bahh Tee быстро получил известность в России, а на вопрос haqqin.az: «Как вам это удалось?», Бахтияр Алиев ответил с улыбкой: «Случайно. Сочинял хорошие песни, которые полюбил народ».

- Ваши поклонники, те, кто приходят на концерты, знают, что Вы азербайджанец?

- Да, большинство знает. Хотя по этому поводу есть много разной информации. Кто-то считает, что я узбек, кто-то думает, что дагестанец. Но всегда подчеркиваю, что я – азербайджанец.

- А то, что вы не представитель титульной нации не влияет на вашу популярность в России?

- Нет, совершенно не влияет. Да и к тому же мне не интересна радио или теле ротация. Я сочиняю песни и представляю их на суд народа в интернете. Людям нравится мое творчество и им все равно кто человек по национальности.

- А удается зарабатывать? На жизнь хватает?

- (Смеется) Я написал десятки хитов для себя и других артистов, и уже могу вполне недурно жить с авторских отчислений и с продаж своих старых альбомов, ничего нового больше не записывая и не выступая, но продолжаю активно работать – мне это нравится. И мне больше нравится студийная работа – процесс созидания. Концерты отвлекают от творчества, поэтому я стараюсь играть их не больше двух-трех раз в месяц. Помимо всего, недавно я открыл свое музыкальное издательство – Siyah Music – и развиваю его. Все отлично.

- Часто ли бываете в Баку?

- Когда как. В 2014 году был раз двадцать, в 2015-м раз десять. Вот в этом году уже трижды побывал в Азербайджане.

- А удается ли проводить какие-то совместные акции и действия с азербайджанской диаспорой по пропаганде Азербайджана в России?

- Нет, с диаспорой в Москве мы совместных дел не имеем, к сожалению. Раньше приглашали на какие-то мероприятия, а сейчас нет. Но я открыт для сотрудничества всегда, пригласят – буду поддерживать.

Но сам факт моей работы, творчества – уже элемент пропаганды Азербайджана в России. В 2014 году я на пике популярности снял клип в Баку, на песню «Неужели ты моя». Кстати, по статистике YouTube, только 2% просмотра моих клипов приходится на Азербайджан, остальные 98% - это зрители из других стран. Так вот, видео, снятое в Баку было призвано показать этим 98%-ам что такое Азербайджан и насколько красив Баку. Его посмотрели более 10 миллионов раз.

Затем я написал песню «Сбежим в Баку» на русском языке. Я ее сделал модной, европейской – хотел, чтобы она звучала не только в Азербайджане, и она звучит. И в этом году я написал песню про Баку, откуда вернулся буквально только что. В Азербайджане мы сняли клип с участием Алима Гасымова, Бахрама Багирзаде, Адалята Шукюрова, Марада Дадашова и многих других. Песня дуэтная с Алимом Гасымовым. Он поет на азербайджанском, а я на русском. Это ли не пропаганда Азербайджана?