Северная Корея или Кельбаджар?

Один из главных вопросов, который сейчас волнует мир, – обладает ли все-таки Северная Корея (КНДР) ядерным оружием, и кто оказал ей помощь? Где северокорейцы добывали ядерные материалы? На днях даже министерство иностранных дел Украины, согласно сообщению УНН, призвало СБ ООН провести детальное экспертное исследование по выявлению возможной помощи КНДР со стороны иностранных государств.

Повторяется иранский кризис, когда в 2007 году Вашингтон намекал о готовности США разнести в пух и прах всю военную и атомную инфраструктуру Ирана. В Тегеране же говорили о готовности ко всему, в том числе и к военному развитию событий.

Однако запретить развивать «мирный атом» никто не может. Еще в 2007 году я в своей статье для «Новости Азербайджан» отмечал, что достаточно было появиться информации о том, что Пхеньян взорвал «бомбу», как на страну, как из рога изобилия, посыпались предложения всяческой помощи: «Возможно, это и замедлит развитие ядерной программы Северной Кореи. Но ее не остановит. И, точно так же, ничто, кроме войны, не остановит развитие ядерной программы Ирана».

Спустя 10 лет у КНДР есть и ядерные бомбы и средства их доставки.

Но могли ли ядерные материалы быть поставлены (получены) Северной Корее со стороны?

Эксперт в области ракетно-ядерных программ КНДР Владимир Хрусталев в беседе с haqqin.az заявил, что такое невозможно. «Это не имеет смысла для КНДР. Страна получила свой первый выделенный плутоний в лабораторных масштабах еще в 1975 г. А инфраструктуру, способную производить плутоний, еще в 1980-х. От урановой руды до предприятия по выделению плутония из облученного в реакторе топлива. Производство обогащенного урана они тоже делают самостоятельно, включая и добычу сырья, и производство критичного оборудования - центрифуг.

Касаемо термоядерных материалов, то объекты по их производству (выделение лития и производство обогащенного по 6-му изотопу лития) на базе национальной сырьевой базы так же обнаружены на их территории. Также существует все необходимое и по производству и выделению трития. Таким образом Пхеньян обладает полным пакетом технологий по получению ядерных и термоядерных оружейных материалов», - отметил эксперт.

По словам собеседника, в КНДР также существуют очень мощные химия и металлургия. «А потому критичные для производства ядерных и термоядерных зарядов специальные чистые сплавы металлов и органические соединения (включая дейтерированные) они тоже производят сами».

При этом Хрусталев отметил, что в начале 1990-х КНДР пыталась контрабандой получить из бывшего СССР разные чистые сплавы, «но теперь у них радикально иной уровень соответствующих отраслей промышленности, и они все могут сами».

В этой связи отметим, что южнокорейские СМИ еще в прошлом году отмечали, что расположенная в Армении Мецаморская АЭС представляет ядерную угрозу. К примеру, в опубликованной в The Korea Times статье напоминалось, что бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что Армения обладает ядерным оружием. Впрочем, о наличии в Армении «грязной бомбы» не раз говорили и армянские военные, помимо бывших чиновников.

Но, наверное, актуальнее будет дать недавний фрагмент интервью армянским СМИ «пресс-секретаря» лидера карабахских сепаратистов Давида Бабаяна. Говоря о вариантах карабахского урегулирования и освобождении районов вокруг НКАО, Бабаян неожиданно выделил Кельбаджарский район.

Мол, «в Азербайджане говорят, что Армения устроила в Кельбаджаре захоронения ядерных отходов с Мецаморской АЭС».

«Это, конечно, не так, но завтра они сами могут там захоронить ядерные отходы и списать это на армянскую сторону», - заявил Бабаян. Ядерным отходам в Азербайджане априори неоткуда взяться. А значит, господин Бабаян косвенно признался – на территории оккупированного Кельбаджарского района есть захоронения ядерных отходов с Мецаморской АЭС.