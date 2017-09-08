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Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети

 

Глава пресс-службы Кабинета министров Акиф Али оскорбительно высказался в отношении скончавшегося на днях выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде, назвав его «ореховоголовым».

Корреспондент издания Qafqazinfo обратился к главе пресс-службы Кабмина с вопросом по поводу места захоронения Лютфи Заде в Баку. Ответ чиновника был шокирующим.

«Не беспокойте меня с утра новостями о мертвых. Такие новости плохо действуют на меня. Я ничего не знаю об этом. Вообще не интересуюсь. Этот «фындыгбаш киши» [ореховоголовый мужчина] меня не интересует. Прошу вас, не задавайте мне по утрам таких вопросов! Давайте говорить о позитивном, чтобы день прошел хорошо», - сказал Акиф Али.

Однако день у чиновника явно прошел нехорошо. Неуважительное отношение к памяти выдающегося азербайджанского ученого вызвали бурю возмущения в соцсетях. Спустя несколько часов Акиф Али решил было исправить ситуацию и извиниться. Впрочем, лучше бы он этого не делал.

«Сожалею, что мы с сотрудником этого издания недопоняли друг друга. Я на самом деле не знаю деталей похорон ученого, что и попытался выразить. Если имели место неуместные эмоциональные слова и фразы в адрес покойного, я приношу свои извинения. Пусть Лютфи Заде упокоится с миром»,- сказал он.

Издание Yenicag также опубликовало комментарий Акифа Али по поводу сказанных им слов.

 «Этот вопрос не относился ко мне. Что я должен был сказать? Балгабаг баш? Кто и как воспринимает мои слова — это его личное дело. Мне позвонили до начала рабочего дня и задали вопрос относительно Лютфи Заде. А какое отношение его «ученость» имеет ко мне? Пусть кто что хочет, тот то и говорит: я не продавал Родину, не воровал, не грабил и вообще не совершал никаких преступлений. А то, что я сказал, — это мое личное мнение», - сказал чиновник.

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Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети
Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети
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