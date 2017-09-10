Американцы взялись за окружение Эрдогана

И без того не безоблачные отношения Соединенных Штатов и Турции подвергаются новому серьезному испытанию. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выступила с обвинениями в адрес бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна, бывшего генерального управляющего Halkbank Сулеймана Османа, а также ряда других высокопоставленных граждан республики в сознательном нарушении режима санкций, который действовал в отношении Ирана до января 2016 года.

Якобы люди эти обманным путем провели через финансовую систему США сотни миллионов долларов в пользу Ирана. Очевидна связь таковых обвинений с арестом в прошлом году в США Резы Зарраба, предпринимателя турецко-иранского происхождения, который занимался масштабной торговлей золотом. Президент Эрдоган заявил тогда, что американские власти арестом Зарраба преследуют «скрытые цели».

Американские прокуроры утверждали, что в период между 2010 и 2015 годами Зарраб и его сообщники разработали схему, которая позволила им поставлять в Иран валюту и золото через турецкий банк, избегая санкций. Будто бы создан был ряд "витринных" компаний и фальшивых счетов,посредством которых и производились соответствующие операции.

Поскольку продажа продовольствия Ирану не была запрещена, американские банки и контролирующие органы сознательно вводились таким образом в заблуждение. Обвинительное заявление так и звучит: лгали представителям правительства США насчет истинной цели транзакций, отмывали деньги и использовали финансовые институты мошенническим образом, скрывая настоящую цель таковых операций.

Кроме прочего, бывший министр Зафер Чаглаян обвиняется во взяточничестве в крупных размерах: он, дескать, положил себе в карман мзду в валюте и драгоценных камнях на сумму в десятки миллионов долларов.

Реза Зарраб и заместитель генерального управляющего Halkbank Мехмет Хакан Атилла сейчас находятся под арестом в США, а Чаглаян и Осман все еще на свободе. Суд над задержанными ожидается уже в октябре, и там могут открыться весьма резонансные факты. В защиту своего предшественника уже выступил нынешний министр экономики Турции Нихат Зейбехчи: «Чаглаян ничего не сделал против интересов Турции. Это не забота Турции, если Чаглаян действовал против интересов других стран».

Позиция очень странная и не выдерживающая критики: репутация Турции как международного партнера, соблюдающего договоренности, тем более со своим важнейшим западным союзником, оказалась запятнана. Вполне возможно, что нынешнюю ситуацию президент Эрдоган попробует использовать для того, чтобы еще раз поторговаться с американцами о выдаче Фехтуллаха Гюлена, которого официально власти Турции считают организатором военного переворота в республике, попытка которого провалилась в июле прошлого года. Однако маловероятно, что Вашингтон пойдет на такой торг. У Зарраба между тем весьма впечатляющая защита: в качестве адвокатов его представляют бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший генпрокурор США Майкл Мукасей. Уже понятно, что они-то как раз используют аргумент о чрезвычайной важности сохранить добрые союзнические отношения с Турцией и принять во внимание некоторые щекотливые моменты. Интересно будет посмотреть, как американская прокуратура отреагирует на эти чисто политические аргументы. Но ссориться всерьез Вашингтон и Анкара, несмотря на все трения, явно не хотят.