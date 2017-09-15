В Москве в «Президент-отеле» начала работу конференция «Ось Москва - Баку: к новой геополитике Кавказа». На мероприятии с участием известных политиков, депутатов Госдумы России, депутатов Милли меджлиса Азербайджана и других крупных политических и общественных деятелей, представителей научных и экспертных кругов России и Азербайджана обсуждают текущее состояние российско-азербайджанских отношений и перспективы их развития.

Конференцию открыл с вступительным словом российский идеолог Александр Дугин:

"Всех приветствую на нашей международной конрференции Мосвква - Баку. Мы пригласили видных политических и общественных деятелей, прежде всего азербайджанских гостей. Мы приступаем к обсуждению Ось "Мовква-Баку". Речь пойдет не столько о межгосударственных, сколько об отношениях между народами.

Ось, о которой идет речь, - дело не только чиновников и политиков, это дело всех. Первое, почему так важно сегодня говорить об Оси "Москва- Баку", потому что Азербайджан - не тот, который был раньше. Колоссальное количество успехов. Стремительно бурно развивающаяся страна. Состоявшееся государство, суверенное, набирающее мощь. Второе: политика Ильхама Алиева, особенно в последние десятелетия, дала очень важные плоды. То, что раньше казалось прохладными отношениями, сейчас переходит на уровень стратегического партрнертства между РФ и Азербайджаном. Личные отношения между президентами играют колоссальную роь. Президенты и государства сближаются, а народы не замечают. Сближение, безусловно, и стратегическое партрнерство дожно быть закреплено таким же контактом интенсивных отношений между народами.

* * * 12:28 По словам председателя Изборского клуба, писателя Александра Проханова, Азербайджан сегодня формирует новое представление о регионе. «Здесь все сместилось и находится в сложном соединении. Азербайджану удается найти свое гармоничное и гармонизирующее место. Он не примыкает к тому или иному союзу. Азербайджан хочет гармонизировать в отношениях России и Турции, а также России и Ирана. Новое поколение азербайджанских дипломатов успешно решает проблемы в регионе, от которых зависит весь остальной мир», - сказал Проханов.

* * * 12:53

Свое выступление глава Компартии России Геннадий Зюганов начал с экскурса в историю. Лидер коммунистов отметил, что их партия и все народно-патриотические силы готовятся к 100-летию Великого октября, а также к проведению мероприятий, посвященных победе над немецкими фашистами.

«Хочу отметить, что 80% всех самолетов и машин заправлялись бакинской нефтью. Баку и Азербайджан сыграли стратегическую роль в нашей победе. Не случайно, что фашисты так рвались на Кавказ и Сталинград, чтобы перерезать Волгу и не дать возможность поступлению бакинской нефти»,- сказал Зюганов.

Зюганов добавил, что азербайджанские врачи сыграли большую роль в излечении раненных советских солдат. По его словам, его отец во время Отечественной войны лечился в азербайджанских госпиталях. По его словам, сегодня для России очень важно укреплять стратегическое отношение с историческими друзьями. Азербайджан в этом плане играет исключительную роль.

«Я был личным гостем президента Гейдара Алиева и знал его близко. В свое время мы вместе готовили доклады, и он блестяще выступал в Кремле. Я хочу напомнить присутствующим здесь про личный подвиг Гейдара Алиева. Когда неожиданно чуть не запылал весь Азербайджан, он возглавил республику и принял ряд мер, которым стоит поучиться. Он сделал все, чтобы не дать разыграться военному конфликту: лично выезжал в горячие точки и обуздал стихию. Он лично гарантировал безопасность всем русским и благодаря этому в Азербайджане сохранилась русская община», - сказал он.

Зюганов особо отметил усилия первой леди Азербайджана, первого вице-президента по сохранению русского языка в Азербайджане. По его словам, сегодня на высоком уровне русских язык преподается в 380 школах Азербайджана. Политик отметил, что побывал в десятках городов мира и он просто поражен тем, что увидел в Баку.

«Еще недавно ничего такого не было. Город абсолютно чистый и ухоженный. Надо многому у них научиться. Отец и сын Алиевы объединили все нефтеприиски и создали Госнефтекомпанию, которая направляет огромные усилия на социальные нужды и служит укреплению единства в республике», - сказал он.

Говоря о внешнеполитической ситуации, Зюганов обвинил США в попытках дестабилизировать страны посредством «оранжевых революций». Сами революции, политик назвал проказой.

* * * 13:32

Участников конференции «Ось Москва-Баку» приветствуют вице-премьер России Дмитрий Рогозин и председатель комитета по обороне и безопасности Госдумы России Владимир Шаманов. Александр Дугин зачитал приветственные обращения.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам, глава российско-азербайджанской парламентской дружбы Дмитрий Савельев отметил, что подобные мероприятия необходимо проводить как можно чаще такие мероприятия и встречаться с коллегами из Азербайджана. По его словам, российско-азербайджанское партнерство сегодня продолжает развиваться и носит многовекторный характер. Россия и Азербайджан длительное время находились в составе одного государства и вместе прошли длинный и славный исторический путь.

Парламентарий отметил, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает политическую линию своего отца и очень многое сделал для развития российско-азербайджанских отношений. «Каждая встреча лидеров двух наших стран служит все большему углублению отношений наших стран. Россия нашла надежного партнера. Азербайджан доказал, что способен проводить сбалансированную внешнюю политику. Все чаще он становится посредником в переговорах России с Ираном и Турцией. Когда был сбит российский самолет, Азербайджан сделал все, чтобы урегулировать конфликт между Россией и Турцией», - сказал Савельев. Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Савельев отметил необходимость его урегулирования и роль России, как страны-миротворца.

* * * 14:40

«Я возглавляю новую комиссию по защиту госсуверенитета… Мы должны защитить суверенитет наших стран без вмешательства извне. Защита нашего суверенитета – главная цель», - заявил на конференции «Ось Москва-Баку» российский сенатор, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

По словам сенатора, создание геополитической оси Москва-Баку сыграет важную роль в реализации пояса безопасности государств, для которых обеспечение госсуверенитета – главная политическая задача.

Касаясь карабахского конфликта, А.Климов сказал: «Россия – не прокурор и не адвокат, и мы надеемся, что стороны сами найдут компромиссные решения. Для нас самое важное, чтобы страны, с которыми у России стратегическое партнерство сами формировали свою внешнюю и внутреннюю политику. И были ограничены от влияния других государств.

Россия сделает все для борьбы с цветными революциями, и не позволит сломить волю самих народов».

Сенатор призвал расширить формат «оси Москва-Баку» и провести идентичную конференцию в азербайджанской столице, призвав обеспечить стабильность политических систем и независимую волю народов.

* * * 15:30

Московская конференция, посвященная вопросу формирования "Оси Москва-Баку" завершила свою работу. Как заявили организаторы конференции Александр Дугин и Александр Проханов, участники конференции продолжат обсуждения в самое ближайшее время в Азербайджане.