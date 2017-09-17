Корейский вопрос: Трамп хочет, но не может

Проблема Северной Кореи продолжает оставаться одной из самых напряженных в мире. 28 июля эта страна провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна поразить большую часть суши США. 3 сентября КНДР с испытательными целями взорвала водородную бомбу для баллистической ракеты. Это были крупнейшие испытания, проведенные Северной Кореей до сего дня. Кроме этого, она также дважды запускала ракеты над Японией, последнюю совсем недавно - 15 сентября.

Северная Корея продолжает свой дерзкий психологический натиск, явно игнорируя угрозы Соединенных Штатов и беспокойство международного сообщества. Такое ощущение, что 45-го президента Америки просто преследуют неудачи, одна за другой.

Теперь Трамп, вне сомнений, каждый день ломает голову, как развязать этот корейский гордиев узел. Имперское самолюбие Америки крайне уязвлено: за последние десятки лет ни одна страна столь открыто и бесцеремонно не бросала бы вызов.

А между тем проблему Северной Кореи нужно решать без промедления, ведь на кону само существование нашего мира. Ядерные испытания и агрессивное поведение КНДР уже сегодня являются серьезной угрозой для ближайших союзников Штатов – Южной Кореи и Японии. А в целом КНДР уже достигла такого уровня в ракетно-ядерном вооружении, что вполне способна поразить США, а это вопрос стратегической безопасности всего мира.

Несмотря на заявление Трампа, что США ответят «огнем и яростью» Северной Корее, если та продолжит угрожать Америке, и сама американская администрация и Совбез ООН пока предпочитают дипломатию и экономическое давление.

В искренности США решить корейский вопрос сомневаться не приходится. До Дональда Трампа разные президенты Америки пытались «разобраться» с Кореей, но старания оказывались тщетными. Наладить взаимопонимание с государством-отшельником не удается уже несколько десятков лет: президенты США - от Билла Клинтона и теперь вот до Трампа - не могут решить этот вопрос. Дипломатические переговоры, угрозы, попытки свергнуть режим, экономические санкции – ни один из этих подходов не сработал.

«У нас всегда есть военные варианты, но они очень уродливые», - сказал генерал армии США в отставке и военный аналитик CNN Марк Хертлинг. И вот почему. Проблема заключается в том, что Северная Корея, несомненно, не останется без ответа и решительно ударит, используя свой большой мощный ядерный арсенал, по союзникам Америки - Южной Корее и Японии. А в последнее время КНДР даже замахнулась на Гуам...

Свою позицию на войну с Кореей выразил и глава Пентагона Джеймс Мэттис. «Конфликт в Северной Корее, - заявил он в интервью CBC News, - вероятно, был бы наихудшим конфликтом в истории человечества». То есть военный вариант давления на КНДР он все же исключает.

Дипломатический вариант же означает, что США попытаются прийти к какому-то соглашению с Северной Кореей либо отказаться от своих программ, как минимум, заморозить их.

Но пойдет ли на это Корея? История показывает, что толку от переговоров с ней - ноль. За последние несколько десятилетий КНДР не проявила желания следовать никаким соглашениям, скрытно продвигая свои ядерные и ракетные программы. Договор о нераспространении ядерного оружия она открыто игнорирует, а все переговоры идут по кругу: за крупные дивиденды делает вид, что замораживает свою ядерную программу, а через год-два начинает еще более рискованные ракетно-ядерные испытания.

Иной вариант, который пытались использовать США, - санкции. Американцы рассчитывали, что введение более жестких экономических ограничений заставит северокорейский режим свернуть испытания оружия массового уничтожения, и призывают присоединиться к санкциям Россию и Китай. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон просто настаивает, чтобы обе страны предприняли «решительные действия» перед предстоящим чрезвычайным заседанием СБ ООН.

Однако и Россия, и Китай выражают по этому поводу скептицизм. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что нагнетание военной истерии вокруг корейской проблемы бессмысленно и может привести к глобальной катастрофе.

Китай, в свою очередь, тоже против санкций. Китайское руководство считает, что это вызовет крупномасштабный миграционный кризис - миллионы корейцев, спасаясь от голода и холода, начнут стекаться к границе с Китаем.

Трамп считает себя умелым переговорщиком, способным сесть за стол с любым противником, чтобы заключить сделку. Он даже написал книгу «Искусство заключать сделки». Что ж, скоро станет известно, насколько хорошо 45-й президент США умеет заключать сделки и стоит ли действительно читать его книгу.