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Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле фото

Автор: Отдел информации 

На автостоянке в стамбульском районе Султангази произошла перестрелка, в которой приняли участие азербайджанцы – члены мафиозной группировки. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе перестрелки по одному человеку было убито и ранено.

Согласно информации, сегодня полиция Стамбула провела операцию, в результате которой были задержаны четыре азербайджанца, которые участвовали в перестрелке. В ходе предварительного следствия задержанные заявили, что они расстреляли своих бывших компаньонов по наркоторговле.

Причиной разборки стали разногласия по дележу денег, вырученных от продажи наркотиков на указанной автостоянке. По сведениям полиции, речь идет о значительной сумме.

Полиция установила, что 23 сентября на автостоянке из движущегося автомобиля был открыт огонь по другому транспортному средству, в котором находились Орхан Ачыгёз и Ариф Мамедов. В результате первый был убит, а второй - тяжело ранен. Убитый О.Ачыгёз находился в розыске по восьми преступным эпизодам. Он был давним партнером гражданина Азербайджана Арифа Мамедова, вместе с которым в последнее время и занимался наркоторговлей.

В ходе расследования преступления полиция задержала в селе Силиври Буюксинек граждан Азербайджана Вахаба П. (35 лет), Акифа К. (35 лет), Махсуна К. (33 года) и Ясина Г. (24 года). Преступники были выявлены в результате изучения записей с камер видеонаблюдения на автостоянке.

Один из преступников - Акиф К. оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был ранен в ногу в ходе задержания. Все задержанные являются проживающими в стране азербайджанцами. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что убитый Орхан Ачыгёз ранее привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

При личном досмотре у членов ОПГ было изъято оружие и крупная сумма денег. Материалы следствия переданы в суд.

 

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Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле фото
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