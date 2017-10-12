У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет?

Сегодня вечером многие пользователи интернета в Азербайджане столкнулись с неожиданными сложностями. Не открывались некоторые сайты, сложно было общаться через интернет-мессенджеры. Проблемы остались и до сих пор, кстати говоря.

Стоит отметить, что случилось это после того, как у оператора сотовой связи - Azercell - возникли сбои в работе.

Отметим, что ранее на запрос haqqin.az в пресс-службе Azercell объяснили, что проблемы с голосовой связью вызваны техническими неполадками.

Но что же происходит с интернетом? На телефоне горячей линии национального телекоммуникационного оператора Delta Telecomhaqqin.az подтвердили, что являются основным поставщиком интернета в страну. При этом отметили, что у них в сети проблем нет. Подробнее же пообещали ответить позже, в случае дополнительного запроса с нашей стороны.

Ситуация, конечно же, странная. Вопрос информационной безопасности для каждой страны, особенно находящейся в состоянии войны, должен быть приоритетным. А у нас в течение одного дня происходит сбой и в сети мобильной связи, и возникают проблемы с интернетом. Возможно, это случайность. А если нет?