Подписаться на уведомления
 

У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность

Автор: Рамиз Мамедов, отдел политики 

Сегодня вечером многие пользователи интернета в Азербайджане столкнулись с неожиданными сложностями. Не открывались некоторые сайты, сложно было общаться через интернет-мессенджеры. Проблемы остались и до сих пор, кстати говоря.

Стоит отметить, что случилось это после того, как у оператора сотовой связи - Azercell - возникли сбои в работе.

Отметим, что ранее на запрос haqqin.az в пресс-службе Azercell объяснили, что проблемы с голосовой связью вызваны техническими неполадками.

Но что же происходит с интернетом? На телефоне горячей линии национального телекоммуникационного оператора Delta Telecomhaqqin.az подтвердили, что являются основным поставщиком интернета в страну. При этом отметили, что у них в сети проблем нет. Подробнее же пообещали ответить позже, в случае дополнительного запроса с нашей стороны.

Ситуация, конечно же, странная. Вопрос информационной безопасности для каждой страны, особенно находящейся в состоянии войны, должен быть приоритетным. А у нас в течение одного дня происходит сбой и в сети мобильной связи, и возникают проблемы с интернетом. Возможно, это случайность. А если нет?

5037 просмотров


Старости
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет?
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 19° / 13°
15 Окт 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0194 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Джавид Гурбанов: «Баку-Тбилиси-Карс готов к эксплуатации»
У азербайджанца изъяли крупнейшую в Полоцке партию наркотиков
Международный нефтяной саммит в Баку
Турция перебрасывает танки на границу с Ираком
США перебросили войска к российским границам
NIKOIL | Bank предлагает наличные деньги
Kapital Bank открыл обновленный филиал Тертер
Россия шпионит через антивирус Касперского Американские СМИ
Лучший футболист мира-1995 избран президентом Либерии
Евро и рубль продолжают дорожать
Армяне стреляют из снайперских винтовок
Икра и коньяк в кабинете генсека Совета Европы наш комментарий
Сын бизнесмена насмерть сбил полковника-лейтенанта приемная haqqin.az
Бена Аффлека обвинили в домогательствах
Видео из кабины "Боинга" отбило у пользователей желание летать видео
В Австрии обезвредили банду грузинских воров
Северная Корея пообещала США «огненный град»
Испания осознала: независимой Каталонии не быть! наш комментарий
Испанский премьер дал Каталонии время подумать
Нельзя в СНГ разговаривать с президентом, как с младшим братом комментарий по горячим следам
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность
США сорвали флаги с закрытого консульства России
Нефть продолжает дорожать обновлено
Во время обеда с Папой Римским сбежали двое заключенных
Нового главу ЮНЕСКО все еще не избрали
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться