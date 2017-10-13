Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней

Накануне дочь общенационального лидера Гейдара Алиева – Севиль ханум Алиева отметила свой день рождения. Мы с уверенностью можем назвать Севиль ханум теплым, чутким и отзывчивым другом нашей редакции.

Каждый раз полный несказанной теплоты голос Севиль ханум пробирает нас до глубины души и… окрыляет. Мы его слышим и жадно ловим, хотя звучит он из далёкого далёка. Для него, во всяком случае для нас, совсем не преграда и белесая мгла Альбиона, и холодный Ла Манш, и цепи горных хребтов Европы…

Мы, Севиль ханум, слышим Вас даже в строчках тех посланий, что пусть и редко, но приходят в haqqin.az. В них, в этих строчках, как на линиях музыкальной партитуры, нанизаны невидимые глазу ноты, которые, если ими пройтись по клавишам и тронуть струны, зазвучат и узнаваемым тембром великого Гейдара Алиевича, и обворожительной мелодией говорка блистательнейшей из женщин – Зарифы ханум - Вашей мамы.

Наверное, это потому, что пластинки с написанными Вами задушевными песнями, что мы, находясь в миноре творческого настроения, зачастую слушаем, сладко жмут сердце и пробуждают в нас энергию творческого азарта. Она, эта энергия, нам нужна хотя бы для очень скромной, но необходимой поддержки замыслов и дел Вашего брата - нашего президента Ильхама Гейдаровича. Ведь не просто, ой как не просто так, с самоотверженным достоинством и успехом, вести за собой на деле ставший независимым и самодостаточным Азербайджан.

Вы пришли в сей мир со своей песней. Она звучит в самих Вас и в детях, в которых Вы души не чаете. А потому в этот день Вашего рождения нам непременно хочется сказать…

Да вовеки пусть звучит для нас светлая клавиша, нареченная с рождения именем Севиль Алиева! Пусть никогда и ничто не омрачит жизни Вашей и всех-всех близких Вам людей!