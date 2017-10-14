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Гуська запутался до Армении

Автор: Отдел информации 

Проживающий сейчас в Германии экс-депутат Милли Меджлиса и один из известных криминальных бизнесменов эпохи 90-х, претендующий ныне на президентский пост Гусейн Абдуллаев выступает «из-за бугра» с «пламенными обвинениями» в адрес властей Азербайджана. Недавно этот персонаж выставил в социальных сетях фото, вызвавшее едкую иронию у многих пользователей. На фото видно, что Гусейн, явно насилу, старается держаться впереди флага Азербайджана, правым плечом как бы подпирая настенную политическую карту с… куском территории Армении.

Фото, в известном смысле демонстрирующее самую сущность субъекта по прозвищу Гуська-Махно. В самом деле, он, Гуська, и по жизни никогда не умел занять правильную позицию, хотя и часто их менял. Так, прежде он представлялся лояльнейшим сторонником власти, за счет чего собственно неплохо и обогатился. Г.Абдуллаев стал владельцем многочисленных коммерческих объектов в Баку и обладателем больших денежных средств. Гуська-Махно, многие годы патронировавший криминальные штурмовые отряды «бритоголовых», совершавших нападения на оппозиционеров и либералов, журналистов и политических деятелей, на какой-то срок сумел даже сделаться депутатом.

Свалившееся ему на голову богатство, видимо, произвело в ней губительное для здоровья действие, ибо в бывшем бандите пробудились высочайшие политические амбиции. Правда, однажды уже Гуська-Махно дебютировал на данной ниве в роли «ярого оппозиционера» и даже выставлял себя неким лидером сформировавшегося в ту пору Азербайджане олигархо-бюрократического синдиката. Но успеха это предприятие Гуське не принесло. Вскоре он принужден был сдать депутатский мандат, поменяв бархатное кресло парламентария на нары следственного изолятора.

После же благополучного обретения свободы «доскользил» Гуська аж до самой Германии, откуда и заявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах на далекой своей родине. Что нужды ему понимать, что намерение это неосуществимо в принципе и именно в соответствии с действующим на этой родине законом. Ведь претендовать на пост президента страны у нас может исключительно лицо, проживающее на ее территории в течение как минимум последних 10 лет!

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Гуська запутался до Армении
Гуська запутался до Армении
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