Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова

Депутат Великого национального собрания Турции, представитель прокурдской Демократической партии народов (HDP) от Измира, член турецкой делегации в ПАСЕ Эртогрул Кюркчу написал главе турецкого внешнеполитического ведомства Мовлюту Чавушолгу письмо, в котором призвал его поддержать в Комитете министров Совета Европы отбывающего наказание лидера РЕАЛ Ильгара Мамедова, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Депутат-курд в своем послании называет Ильгара Мамедова «оппозиционным политическим деятелем» и указывает, что, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, «невиновный Ильгар Мамедов до сих пор содержится под арестом».

Э. Кюркчу пишет, что Ильгар Мамедов был арестован тогда, когда «готовился в 2013 году выставить свою кандидатуру на пост президента». По его мнению, решение Европейского суда по правам человека по немедленному освобождению Ильгара Мамедова «ужасающе нарушается».

«Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в ближайшие дни призовет Комитет министров СЕ, членом которого являетесь и Вы, обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом Ильгара Мамедова. Генсек Совета Европы хочет, чтобы суд вынес решение, насколько соответствует невыполнение решения ЕСПЧ Азербайджаном принятым им на себя обязательствам в качестве члена Совета Европы. Для обращения Комитета министров СЕ в суд необходимо набрать две трети голосов. Когда этот вопрос появится в повестке дня Комитета министров СЕ, Вы должны будете поддержать призыв генсека Т.Ягланда. Тем самым Вы подчеркнете, что решения Европейского суда по правам человека должны безусловно выполняться, а также то, что международные соглашения в равной степени применимы к внутреннему законодательству государств-членов. Это Ваше решение не только обеспечит соблюдение справедливости в конкретной стране, но и покажет, что Турция привержена соблюдению свободы слова», - пишет курдский депутат.

Напомним, что 11 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы были приняты две антиазербайджанские резолюции. Среди тех, кто проголосовал за резолюцию по докладу «Деятельность демократических институтов в Азербайджане», были и турецкие депутаты от партии CHP. Правящая партия Турции выразила сожаление в связи данной позицией СНР и заявила, что таковая позиция может нанести урон турецко-азербайджанским отношениям.