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Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами

Автор: Отдел информации  

Сегодня, 7 ноября, в редакцию издания «Блокнот Волгограда» обратился житель города, который накануне получил на сдачу странные монеты, которые были выданы ему вместо российских 10-рублевок, сообщает haqqin.az.

Первую монету Алексею Никулин выдали в супермаркете, вторую – на АЗС, а третью пытались всучить на газовой заправке.

«Все это произошло в один день, поэтому третью попытку отдать мне другую монету взамен российской я заметил и попросил дать нормальные деньги», - рассказал изданию Алексей.

Мужчина на подмену не в обиде: необычные монетки забрали себе его дочь и жена.

Оказалось, что деньги эти -  азербайджанские. Выяснив страну их происхождения, Алексей высчитал стоимость денежного номинала в пересчете на российские рубли.

Рассуждение было следующее. В Азербайджане официальная валюта – манат. Один манат стоит 34 российских рубля 40 копеек. В одном манате 100 гяпиков, которые в Волгограде и выдают на сдачу...

«Получается, что в одном гяпике 34 копейки, а в 10-ти, которые мне и выдали, 3 рубля 40 копеек. То есть вместо 10 рублей мне дали 3 рубля 40 копеек. Хороший бизнес получается», - подытожил волгоградец.

«Как азербайджанские деньги оказались обороте в Волгограде – вопрос без ответа. Но жителям города-героя нужно быть внимательнее, если они не хотят остаться в минусе», - пишет российское издание.

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Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
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