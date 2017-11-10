В России уничтожают карты «НКР»

Азербайджанская община российского города Нижневартовск добилась изъятия и уничтожения буклетов, подготовленных армянской стороной, на которых была изображена карта Армении и непризнанной «НКР», с армянскими названиями населенных пунктов (Карвачар, Шаумян и так далее). Об этом haqqin.az сообщил глава региональной национально-культурной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Азербайджанцы», член общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов.

Как рассказал Арзу Исмаилов, издание буклета «20 лет армянской культуры в Нижневартовске» было приурочено к установке хачкара на территории армянской церкви в Нижневартовске. «Этот камень привезли из Еревана при активном участии правительства Армении. Но дело не в хачкаре, а в возмутительной карте, которая была напечатана в журнале. Я сам родом из Кедабека, там есть населенный пункт Баш Кенди. Так и его они указали как свою территорию», - заявил Арзу Исмаилов.

«Мы, вместе с Намиком Алиевым, который возглавляет совет старейшин, подняли вопрос перед администрацией города, обратились в Центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом, службы безопасности города. Затем состоялась встреча за «круглым столом», в которой участвовали и представители армянской общины. Мы настояли на том, чтобы эти буклеты-журналы были уничтожены».

Более того, как рассказывает Арзу Исмаилов, «мы добились того, что армянская община обязалась согласовывать с нами публикации в газетах и журналах. Без нашего согласия эти материалы будут считаться незаконными».

Кроме того, как сообщил собеседник, армянская община получила строгое предупреждение от Центра по борьбе с экстремизмом и терроризмом.