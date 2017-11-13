Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз похвалил выступающего за Турцию азербайджанца Рамиля Гулиева, ставшего в этом году чемпионом в забеге на 200 м на ЧМ в Лондоне.

В интервью телеканалу NTV Spor глава турецкого государства выступил в защиту практики национализации спортсменов, отметив, что такая практика существует во всем мире.

Эрдоган напомнил, что родившиеся в Болгарии тяжелоатлеты Халил Мутлу и Наим Сулейманоглу положительно влияют на турецкий спорт.

Он также привел в пример азербайджанца Рамиля Гулиева, ставшего в этом году чемпионом в забеге на 200 м на ЧМ в Лондоне: “Безусловно, взявший гражданство Турции человек должен быть не слабым, а сильным. Появились Наим Сулейманоглу, Халил Мутлу - и что произошло? Они продвинули тяжелую атлетику в Турции на шаг вперед. Произошли изменения. В истории нашей атлетики в последний раз чемпионом стал азербайджанский брат - Рамиль Гулиев”.